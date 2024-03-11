Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki 33 RD 228 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki plakasız motosikletle 2'inci çevre yolunda çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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