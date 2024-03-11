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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:42 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:42
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.G. idaresindeki 33 RD 228 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki plakasız motosikletle 2'inci çevre yolunda çarpıştı.

        Kazada, sürücüler yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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