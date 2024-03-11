Galatasaray'da Kerem Demirbay rüzgarı
Galatasaray'da Kerem Demirbay, sezonun en kritik döneminde yükselen formu ve skor katkısıyla dikkat çekiyor. 'Dayı' lakaplı tecrübeli futbolcu; sarı kırmızılı formayla çıktığı son 16 maçta 6 gol, 5 asist üretti.
Galatasaray'da Kerem Demirbay, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçemediği isimlerden biri haline geldi. Tecrübeli futbolcu, son haftalardaki istikrarlı görüntüsüyle öne çıkmayı başardı.
Sezon başında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kerem, ilk maçlarda beklentileri karşılayamamıştı.
Takımdan ayrılma ihtimali de konuşulan 30 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci yarısıyla birlikte istenilen performansı sergilemeye başladı.
Kerem Demirbay, son dönemdeki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın üç kulvarda oynadığı son 21 maçın 18'ine 11'de başladı.
Kerem Demirbay, Galatasaray'a geldikten sonra çıktığı ilk 18 maçta skor üretememişti.
Tecrübeli oyuncu, sonraki dönemde adaptasyon sürecini geride bıraktı. Ligde, kupada ve Avrupa'da oynadığı son 16 maçta 6 kez fileleri sarsan Kerem, 5 de gol pası verdi.
Kerem Demirbay, ligin 19'uncu haftasında Tümosan Konyaspor'a karşı Galatasaray'daki ilk asistini yaptı. Tecrübeli oyuncu, Sivas deplasmanında ise sarı kırmızılı forma altında golle tanıştı.
Trabzonspor maçında 1 asist yapan Kerem, MKE Ankaragücü ağlarına da 1 gol gönderdi.
Kerem Demirbay, Avrupa Ligi son 16 play off turu ilk maçında Sparta Prag'a karşı golünü attı ve galibiyette önemli rol oynadı.