Ödül töreninde Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı biyografik film Oppenheimer toplamda 7 ödül alarak gecenin galibi oldu. Geceye damgasını vuran Oppenheimer, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik ve En İyi Kurgu ödüllerini kazandı.