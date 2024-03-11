Oscar alan filmleri izleyebileceğiniz platformlar
ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 96. Oscar Ödül Töreni sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği törende Oppenheimer 7 ödül kazanarak geceye damga vurdu. Peki Oscar kazanan filmler hangi platformlardan izlenebiliyor? Birçok risk barındıran illegal internet siteleri hariç, Oscar'lı filmleri izleyebileceğiniz yerleri derledik!
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Ödül töreninde Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı biyografik film Oppenheimer toplamda 7 ödül alarak gecenin galibi oldu. Geceye damgasını vuran Oppenheimer, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik ve En İyi Kurgu ödüllerini kazandı.
Sinema dünyasının en prestijli ödül töreninde Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu The Holdovers'taki rolüyle Da’Vine Joy Randolph seçildi.
20 Days in Mariupol En İyi Belgesel dalında ödül aldı. En iyi kısa belgesel de The Last Repair Shop oldu. The Boy and the Heron En İyi Animasyon, War is Over ise En İyi Kısa Animasyon Film dallarında ödüle layık görüldü. Peki Oscar kazanan filmler, hangi platformlardan izlenebiliyor? En İyi Film dalında yarışan filmlerin yanı sıra büyük oyunculuk ödülleri kazanan filmleri izleyebileceğiniz platformlar...
Oppenheimer, Apple TV
ALDIĞI ÖDÜLLER
En İyi Film
En İyi Yönetmen
En İyi Görüntü Yönetmeni
En İyi Erkek Oyuncu - Cillian Murphy
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Robert Downey Jr.
En İyi Müzik
En İyi Kurgu
The Wonderful Story of Henry Sugar - Netflix
ALDIĞI ÖDÜLLER
En İyi Kısa Film
American Fiction, Amazon Prime Video
ALDIĞI ÖDÜLLER
En İyi Uyarlama Senaryo
Poor Things
Vizyonda olması nedeniyle henüz platformlardan izlenemiyor.
ALDIĞI ÖDÜLLER
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Yapım Tasarımı
En İyi Kostüm
En İyi Saç ve Makyaj
The Zone of Interest
Vizyonda olması nedeniyle henüz platformlardan izlenemiyor.
ALDIĞI ÖDÜLLER
En İyi Uluslararası Film
En İyi Ses
Barbie, Apple TV
ALDIĞI ÖDÜLLER
What Was I Made For? - Barbie (Billie Eilish, Finneas O'Connell)
Oscar'a aday gösterilen fakat eli boş dönen Society of the Snow Netflix'te.
Öte yandan 7 adaylık alan fakat Oscar'da umduğunu bulamayan Maestro da Netflix'ten izlenebiliyor.
En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar adaylığı bulunan Nyad'ı da Netflix'ten izleyebilirsiniz.
En İyi Orijinal Müzik adaylığı bulunan fakat ödül alamayan Indiana Jones and the Dial of Destiny, Disney+'ta yer alıyor.