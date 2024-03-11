Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!

İstanbul Eyüpsultan’daki ölümlü trafik kazasında 16 yaşındaki oğlunu kaçıran kişinin anne yazar Eylem Tok olduğunu ilk kez duyuran Habertürk’ün haberi Türkiye gündemine oturdu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kazada yazar Eylem Tok ve Op.Dr.Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.Cihantimur, kullandığı araçla, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran 3 ATV motoruna çarptı.

Yaşanan bu kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay sonrası oğluyla önce Mısır’a kaçan anne Eylem Tok, oradan da ABD’ye kaçtı. Kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğlunun olay akşamı yanlarında bulunan şirket çalışanı Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Ceren S. ifadesine şöyle devam etti: “Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp bana ait olan araca bindik. Aracı ben kullandım. Eylem Hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım. Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de U dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm."

Olayın ardından çalışma yapan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay akşamı 17 yaşındaki T.Cihantimur ile birlikte 2 araçta toplam 10 kişi yer aldığını tespit etti. İki araçta yer alan 9 kişinin ifadesini alan polis, olay gecesi anne Eylem Tok’un yanında olan ve onları havalimanına kadar götüren şirket çalışanı Ceren S.’nin de ifadesini aldı. Ceren S. ifadesinde, “Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum T.'yi alacağız' dedi" şeklinde konuştu.

“ÖNCE EVE GİTTİK”

T.Cihantimur’un şokta olduğunu anlatan Ceren S., annesine sürekli ‘araç pert oldu affet anne' dediğini duyduğunu söyledi. Diğer iki çocuğun da kendi aralarında konuştuklarını anlatan Ceren S. “Oğlu şoktaydı. Eylem Hanım oğluna 'Sen iyi misin?' diyordu. İki çocuğu büyük bir sitenin önünde indirdikten sonra Eylem Tok'un evine gittik" ifadelerini kullandı.

“ŞOFÖRÜYLE KAZA YERİNE GİTTİ”

Daha sonra eve geldiklerini anlatan Ceren S., Eylem Tok’un kendisine “Sen oğlumu yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz” diyerek şöyle devam etti: “Ben T. ile eve girdim. T.'ye, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi. Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler.”

“HAVALİMANINA GİTTİK”

Ceren S., ifadesine şöyle devam etti: "Bunun üzerine evden çıktık. Yolda giderken Eylem Hanım bana, "Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim. Havalimanına gittik." Ceren S., havalimanında anne ve oğlunun Mısır'a gittiğini ve yaşananları önce anlamadığını iddia etti.

POLİSİN İNCELEMESİNE GÖRE UÇUŞ ANLARI

Ceren S.’nin ifadesinin detayları dosyaya girerken, polis yaptığı çalışmada Eylem Tok ile oğlunun kaçış saatlerini belirledi. Elde edilen kamera kayıtları ve incelemelere göre anne Eylem Tok ile oğlu olay sonrası 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na gitti. Kendilerini Ceren S. adlı çalışan yolcu etti. Eylem Tok ile oğlu saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek üzere işlem yaptı. Ardından saat 04. 30 sıralarında Mısır’a uçtukları tespit edildi.