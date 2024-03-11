Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban: Trump seçilirse Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek

        Macaristan Başbakanı Orban: Trump seçilirse Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek

        Macaristan lideri Viktor Orban, kasımdaki ABD seçimlerinde aday olan Donald Trump'ın seçilmesi halinde Ukrayna'ya yardım etmeyeceğini söyledi. Kendisi de Kiev'e yardım etmeyen Orban, "Trump, Ukrayna-Rusya savaşına bir kuruş bile vermeyecek" dedi

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesi halinde Ukrayna'ya maddi olarak yardım etmeyeceğini söyledi.

        Orban, dün akşam ülkesinin kamu televizyonu M1'e Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ın, Kiev'e "bir kuruş" vermeyeceğini ifade etti.

        Orban ve Trump, ABD'nin Florida eyaletinde cuma bir araya gelmişti. Macaristan Başbakanı, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesindeki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Trump, Ukrayna-Rusya savaşına bir kuruş bile vermeyecek. Dolayısıyla savaş bitecek" dedi.

        REKLAM

        Ukrayna'nın tek başına "ayakta kalamayacağını" savunan Orban, "Amerikalılarla Avrupalılar, para ve silah vermezse savaş biter. Amerikalılar para vermezse Avrupalılar bu savaşı kendi başlarına finanse edemez ve savaş biter" değerlendirmesinde bulundu.

        Macaristan Başbakanı, önce barışın tesis edilmesi gerektiğini ve Trump'ın savaşı bitirecek "detaylı bir planı" olduğunu söyledi. Orban, barış görüşmeleriyle nasıl sona erdirileceği, istikrarlı ve güvenli bir Avrupa'nın nasıl kurulacağının "başka bir mesele" olduğunu ifade etti.

        Ukrayna'ya yardımlara engel olan, Avrupa'nın en uzun süre görev yapan lideri: Macaristan Başbakanı Viktor Orban kimdir?
        Ukrayna'ya yardımlara engel olan, Avrupa'nın en uzun süre görev yapan lideri: Macaristan Başbakanı Viktor Orban kimdir?

        Reuters, Orban'ın Kiev'e silah göndermeyi reddettiğini ve 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Moskova'yla ekonomik ilişkilerini koparmadığını hatırlattı. Haberde, Avrupalı liderlerin, Trump seçilirse ABD'nin hem Ukrayna'ya hem de NATO'ya verdiği desteğin azalmasından endişelendiği de vurgulandı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        #orban
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!