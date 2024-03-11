Macaristan Başbakanı Orban: Trump seçilirse Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesi halinde Ukrayna'ya maddi olarak yardım etmeyeceğini söyledi.

Orban, dün akşam ülkesinin kamu televizyonu M1'e Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ın, Kiev'e "bir kuruş" vermeyeceğini ifade etti.

Orban ve Trump, ABD'nin Florida eyaletinde cuma bir araya gelmişti. Macaristan Başbakanı, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesindeki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Trump, Ukrayna-Rusya savaşına bir kuruş bile vermeyecek. Dolayısıyla savaş bitecek" dedi.

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Ukrayna'nın tek başına "ayakta kalamayacağını" savunan Orban, "Amerikalılarla Avrupalılar, para ve silah vermezse savaş biter. Amerikalılar para vermezse Avrupalılar bu savaşı kendi başlarına finanse edemez ve savaş biter" değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan Başbakanı, önce barışın tesis edilmesi gerektiğini ve Trump'ın savaşı bitirecek "detaylı bir planı" olduğunu söyledi. Orban, barış görüşmeleriyle nasıl sona erdirileceği, istikrarlı ve güvenli bir Avrupa'nın nasıl kurulacağının "başka bir mesele" olduğunu ifade etti.

Reuters, Orban'ın Kiev'e silah göndermeyi reddettiğini ve 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Moskova'yla ekonomik ilişkilerini koparmadığını hatırlattı. Haberde, Avrupalı liderlerin, Trump seçilirse ABD'nin hem Ukrayna'ya hem de NATO'ya verdiği desteğin azalmasından endişelendiği de vurgulandı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.