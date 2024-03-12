Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Adıyaman'da tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Siteler Mahallesi'ndeki cinayetin ardından gözaltına alınan Abuzer Yolun'un (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.
Abuzer Yolun, Siteler Mahallesi'nde dün tartıştığı karısı Naile Yolun'u (71) bıçakla ağır yaralamış, yaşlı kadın ambulansla kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı.
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