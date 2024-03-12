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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da halk buluşmasına katıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'da düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:12
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da halk buluşmasına katıldı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'da düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

        Hatimoğulları, Adıyaman'daki Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasında, seçilmeleri halinde büyükşehirlerle Adıyaman'ı kardeş belediye ilan edeceklerini söyledi.

        Adıyaman'da seçilmeleri halinde belediye meclisi toplantılarını halka açık yapacaklarını anlatan Hatimoğulları, "Her mahallede DEM Parti'den bir temsilci olacak. O mahallenin sorunları belediyeye taşınacak ve o sorunlar tek tek çözülecek. İstihdam alanları yaratmak için yarının eş başkanları, bugünün eş başkan adaylarımız projeler geliştirecek." dedi.

        Seçimlere sayılı günlerin kaldığını, seçildikten sonra en güzel hizmetleri hayata geçireceklerini dile getiren Hatimoğulları, "Kadınların bilinçlenmesi, kültürel faaliyetlere, sosyal çalışmalara katılmaları için aynı zamanda danışmanlık hizmeti almaları için kadın daire başkanlığını Adıyaman Belediyesinde kuracağız. Bu yüzden destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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