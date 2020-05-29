Gölbaşı’nda Cuma Namazı stadyumda kılındı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Cuma Namaza ilçe stadyumu ve 3 camide kılındı.

Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camilerin ibadete açılmasıyla birlikte ilçede Belediye ekipleri tarafından camiler dezenfekte edildi.

İlçede belirlenen 3 caninin yanında sosyal mesafe kuralına göre ilçe stadyumu hazır hale getirildi. Belediye zabıta ekipleri tarafından namaz kılmaya gelen vatandaşlara dezenfektan ile maske dağıttı.

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