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        Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi saklandığı mağarada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 02:29 Güncelleme: 27.02.2024 - 02:29
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        Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi saklandığı mağarada yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkuyu köyünde eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu vurarak olay yerinden kaçan Kasım A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin olayın yaşandığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir mağarada saklandığını belirledi.

        Kasım A. ile olayla ilgili 7 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Taşkuyu köyünde 27 Ocak'ta, eşi ve bacanağıyla tartışan Kasım A, yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaralamıştı.

        Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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