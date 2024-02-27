Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli yakalandı

Taşkuyu köyünde 27 Ocak'ta, eşi ve bacanağıyla tartışan Kasım A, yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaralamıştı.

Kasım A. ile olayla ilgili 7 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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