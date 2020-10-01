Vali ile fırıncının ilginç 'maske' diyalogu “Nefes alamıyorum” diyen fırın çalışanına “Ya burada insanlara bulaştırıyorsan” diyerek tavsiyelerde bulundu

Pide fırınında ocağın önünde maske takmadan çalışan fırıncı ile denetimlere katılan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar arasında ‘maske’ diyalogu yaşandı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde yapılan korona virüs (Covid19) denetimleri kapsamında ekipler maske ve mesafe denetimi yaptı. Adıyaman’daki denetimlere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Ziya Duranay katıldı.

Denetimlerde Vali Mahmut Çuhadar, maske takmayan işletme sahipleri ve çalışanları maske takmaları konusunda uyardı. Vali Çuhadar girdiği pide fırınında ocağın önündeki çalışana “Niye maske takmıyorsun” diye sordu. Çalışan, “Ben ocağın önündeyim çok sıcak takamıyorum. Ocağın önünde nefes alamıyorum” deyince Vali Çuhadar, duruma tepki gösterdi.

Vali Çuhadar, “Sen gençsin ama ya taşıyıcıysan? Yüzlerce insan buradan ekmek alıyor. İnsanlara bulaştırıyorsan? Hiçbir semptom göstermeyen yüzlerce insan var. Sen burada ekmek yapıyorsun, ekmek veriyorsun. Rica ediyorum, uyalım kurala. Evet, biraz zorlanacaksın belki ama bu kurallara koşulsuz uyacağız. Ben fırının başındayım, ben güneşin altındayım, ben denizin kenarındayım diye bir şey yok. Hepimiz risk altındayız. Sizler sıkıntısız geçiriyor olabilirsiniz ama evinizdeki yaşlılar sıkıntı yaşayabilir” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Vali ve beraberindeki heyet denetim yaptıkları diğer iş yerlerinde de maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

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