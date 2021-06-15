Motosiklet elektrik direğine çarparak parçalandı: 1 ölü

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak parçalanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yıldırım (34) idaresindeki 02 HE 774 plakalı motosiklet, Terminal Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarpan motosiklet parçalara ayrıldı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Yıldırım, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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