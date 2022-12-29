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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adriana Lima doğumdan sonra podyuma döndü

Adriana Lima, oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getirmesinden 4 ay sonra ilk kez podyuma çıktı. Doğum kilolarından kurtulamadığı görülen Lima'nın son hali şaşırttı

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  • Son hali şaşırttı! Podyuma dönen Adriana Lima doğumdan sonra kilolarından kurtulamadı - Magazin haberleri

    Brezilyalı model Adriana Lima, geçtiğimiz yıl yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 4 ay önce oğlu Cyan Lima Lemmers'ı kucağına alan Lima, hamilelik sürecinin ardından ilk kez podyuma döndü.
  • Son hali şaşırttı! Podyuma dönen Adriana Lima doğumdan sonra kilolarından kurtulamadı - Magazin haberleri

    DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULAMADI

    Şimdilerde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve Katar'da podyuma çıkan Adriana Lima'nın son hali şaşırttı. Ünlü modelin, geçtiğimiz yıllardaki fit halinin aksine doğum kilolarını veremediği görüldü.
  • Son hali şaşırttı! Podyuma dönen Adriana Lima doğumdan sonra kilolarından kurtulamadı - Magazin haberleri

    Podyumdan fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, Lima'nın son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, "Kadının bedenine dair saçma söylemlere son verin" derken, bazıları ise, "Büyük beden model olmuş" yorumunda bulundu.
  • Son hali şaşırttı! Podyuma dönen Adriana Lima doğumdan sonra kilolarından kurtulamadı - Magazin haberleri

    HAMİLEYKEN KARIN KASLARI OLAY OLMUŞTU

    Geçtiğimiz nisan ayında hamilelik sürecindeyken Alexander Wang'ın defilesinde yürüyen Adriana Lima, karın kısmı açık olan kıyafetle adından söz ettirmişti. Ancak Adriana Lima'nın görüntüsündeki dikkat çeken bir başka ayrıntı ise hamileliğine rağmen kaybetmediği karın kasları olmuştu. Lima'nın, hamilelik sürecinde bile karın kaslarının bozulmadığı görülmüştü.
  • Son hali şaşırttı! Podyuma dönen Adriana Lima doğumdan sonra kilolarından kurtulamadı - Magazin haberleri

    VÜCUT ÖLÇÜLERİ

    2017 yılında Çin’in Şanghay kentinde gerçekleşen 'Victoria's Secret Fashion Show'da podyumda yürüyen 178 cm uzunluğundaki Adriana Lima'nın kilosu 51, vücut ölçüleri ise 86-58-84'tü...
  • Son hali şaşırttı! Podyuma dönen Adriana Lima doğumdan sonra kilolarından kurtulamadı - Magazin haberleri

    OĞLUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ
     
    Ayrıca FIFA Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Lima, oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti.

    Adriana Lima, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Oğlum... Annen, gülüşünde babanla birlikte tanık olduğun ilk futbol turnuvasının verdiği mutluluğu görüyor. Yakında ablalarınla buluşup tekrar mutlu ve büyük bir aile olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
  • Son hali şaşırttı! Podyuma dönen Adriana Lima doğumdan sonra kilolarından kurtulamadı - Magazin haberleri

    HAMİLE OLDUĞUNU BÖYLE DUYURMUŞTU

    Adriana Lima, hamile olduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. "Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.
  • Son hali şaşırttı! Podyuma dönen Adriana Lima doğumdan sonra kilolarından kurtulamadı - Magazin haberleri

    İKİ KIZI DAHA VAR

    Adriana Lima, 2009'da Marko Jaric ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evlilikleri çok uzun sürmemişti. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı. Ünlü modelin, Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.
  • Son hali şaşırttı! Podyuma dönen Adriana Lima doğumdan sonra kilolarından kurtulamadı - Magazin haberleri

    TÜRK ÜNLÜ İSİMLERLE AŞK YAŞAMIŞTI

    Öte yandan Lima, Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre konuşulmuştu.

    Fotoğraflar: Splash News, Depo Photos, AP, Instagram

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