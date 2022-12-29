HAMİLE OLDUĞUNU BÖYLE DUYURMUŞTU



Adriana Lima, hamile olduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. "Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.