FIFA Başkanı Gianni Infantino, Adriana Lima'nın elçi olarak atandığını duyururken şu ifadeleri kullandı: Adriana ile tanıştığınızda, onun sıcaklığını, nezaketini ve oyunumuz hakkında ne kadar cana yakın ve tutkulu olduğunu hemen hissediyorsunuz. O futbolla yaşıyor ve nefes alıyor ve bu yüzden FIFA ile dünya çapındaki hayranlar arasında mükemmel bir bağlantı olabiliyor.

Bu rolü üstlenen Adriana Lima, dünyanın her yerinden hayranların dahil olduğu çeşitli küresel girişimler geliştirecek ve tanıtacak.

Fotoğraflar: AP, AA, Reuters