Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, birbirlerini takipten çıktı
Bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. İkilinin ayrıldığı ileri sürüldü
Giriş: 17.07.2024 - 08:38 Güncelleme: 17.07.2024 - 08:42
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Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikteliği yeniden sarsıntıda.
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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
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Birliktelikleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin ayrıldığı iddia edildi.
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