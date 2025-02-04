Afra Saraçoğlu'ndan, Demet Akalın'ın kızı Hira'ya doğum günü sürprizi
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Demet Akalın'ın kızı Hira'nın doğum günü partisine katılarak sürpriz yaptı
Demet Akalın ve Okan Kurt’un 2012 yılında başlayan evliliklerinden dünyaya gelen kızları Hira, 11 yaşına bastı. şarkıcı, kızının doğum gününe dair sosyal medya paylaşımlarıyla kutlamaya dair anları takipçileriyle paylaştı.
Akalın, son paylaşımında oyuncu Afra Saraçoğlu’nun Hira’ya sürpriz yaparak doğum gününe katıldığını duyurdu. Demet Akalın, paylaşımında "Güzel Afra'nın büyük sürprizi... Çok mutlu ettin, sağ ol, var ol" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram