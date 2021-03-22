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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 140 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 139 bin 497'ye yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 140 bine yaklaştı
AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 110 bin 150 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 139 bin 497'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 698 bin 504'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm de Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 30'dan fazla ülkede kitlesel aşılama başladı.

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