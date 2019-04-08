Survivor yarışmasında yer alan Afroditi Skafida'nın hayatı son günlerde araştırılan konular ve isimler arasında yer alıyor. Peki, Afroditi Skafida kimdir? Afroditi Skafida kaç yaşında ve nereli? İşte, Afroditi Skafida'nın yaşamına dair detaylar...

AFRODİTİ SKAFİDA KİMDİR?

Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Profesyönel olarak antrenörlük yapıyor. İki kez Olimpiyat Oyunları'na katılmış ve sırık atlamada birçok madalyaları var. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlıyor. Zorlukları seven bir atlet ve yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamaz.