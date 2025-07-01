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        Haberler Gündem Güvenlik Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

        Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 2 milyon 542 bin lira işlem hacmi bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 02:14 Güncelleme: 01.07.2025 - 02:32
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        Yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
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        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında aracılık eden hesaplar ile ilgili çalışma yürüttü.

        AA'nın haberine göre; il merkezinde düzenlenen operasyonda, hesaplarında 2 milyon 542 bin lira işlem hacmi bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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