        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümü Afyonkarahisar'daki hemşehrilerini üzdü

        İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğun Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki hemşehrileri, olayı yakından takip ediyor.

        14.11.2025 - 15:18
        Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümü Afyonkarahisar'daki hemşehrilerini üzdü
        İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğun Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki hemşehrileri, olayı yakından takip ediyor.

        Kadir Muhammet (6) ile Masal Böcek'in (3) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirilerek morga konuldu.

        Böcek ailesinin akrabası Ortakarabağ Köyü Muhtarı Kenan Gencer, olayın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.

        Gencer, "Tedavisi süren Servet, dayımın oğludur. Burada öğrenim gördükten sonra Almanya'ya gitti. Babası ve ağabeyi de oradaydı. 6-7 yıl önce evlenmişti. Ailece mutluydular. Almanya'da havalimanında çalışıyordu. Köyde de sevilen bir kişiydi. Bir değişiklik olmazsa anneleri Çiğdem'in cenazesi de buraya getirilecek. Sonuçta bir aileden genç ölümler oldu. Suçlular, cezasını çeksin. Köy halkı olarak çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

        Cenazelerin Bolvadin ilçesinde defnedilmesinin beklendiği öğrenildi.

        - Olay

        Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

        Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

        Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

        Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

        Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

