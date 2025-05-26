Ağaçları devirip, 2 araca çarptı!
Maltepe'de refüje çıkan otomobil ağaçları devirip, 2 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı
Giriş: 26.05.2025 - 22:29 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:34
Maltepe Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, refüjün üzerinden karşı yöne geçti. Ters yönde 2 araca çarpan otomobil, refüj üzerinden tekrar savrularak kendi şeridine döndü. Kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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