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        Haberler Gündem Güncel Ağaçları devirip, 2 araca çarptı! | Son dakika haberleri

        Ağaçları devirip, 2 araca çarptı!

        Maltepe'de refüje çıkan otomobil ağaçları devirip, 2 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:29 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:34
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        Ağaçları devirip, 2 araca çarptı!
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        Maltepe Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, refüjün üzerinden karşı yöne geçti. Ters yönde 2 araca çarpan otomobil, refüj üzerinden tekrar savrularak kendi şeridine döndü. Kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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