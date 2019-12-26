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AGİ ne kadar olacak 2020! AGİ hesaplama nasıl yapılır? AGİ miktarı nedir?

2020 Asgari ücret miktarı çalışanların gündeminde yer alıyor. Ocak ayında 2020'da geçerli olacak asgari ücret ve AGİ tutarı belirlenmişti. 2020 Ocak ayında itibaren ise yeni asgari ücret alınacak. Peki, AGİ yani Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çocuklu, eşi çalışan ve eşi çalışmayanlar için ne kadar?

AGİ

Asgari ücret ne kadar kadar? Sorusu asgari ücretliler tarafından araştırılırken, AGİ ne kadar? sorusu tüm çalışanların sorduğu soruların başında geliyor. AGİ çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; bekar bir çalışanın AGİ ücretleri ve asgari ücret zam oranı haberimizde.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2020

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'un uzun görüşmelerinin ardından 2019'un son günlerinde 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı belirlenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Asgari ücreti ve AGİ zammını açıklayacak.


2020 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. 2019 yılında en düşük AGİ tutarı 191.88 TL oldu. En düşük AGİ tutarı yüzde 15 artışta 220.66 TL’ye, yüzde 20 artışta 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı 2019 yılında 326.20 TL oldu. En yüksek AGİ tutarı, asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.

AGİ NEDİR?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

 

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