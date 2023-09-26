Haberler Yemek Yapma Ağızda lokum gibi dağılan tam kıvamında nohut pişirmenin sırrı ortaya çıktı! Aşçıların sır gibi sakladığı tüyoyla kıvamlı nohut tarifi

Ağızda lokum gibi dağılan tam kıvamında nohut pişirmenin sırrı ortaya çıktı! Aşçıların sır gibi sakladığı tüyoyla kıvamlı nohut tarifi Besleyici vitamin ve minerallerle dolu olan nohut, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan zengin besin kaynaklarının başında geliyor. Diyabet ve kanser türlerini önleme konusunda da oldukça etkili olmakla birlikte vejetaryen ya da vegan beslenenler için iyi bir alternatif oluşturur. Peki ünlü aşçıların sır gibi sakladığı nohut pişirme tüyoları nedir? İşte kıvamıyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakacak ağızda dağılan nohut tarifi… Habertürk Giriş: 26.09.2023 - 09:05 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:05 facebook

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NOHUT PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI Besin değeri oldukça yüksek olan ve oldukça doyurucu olan nohut tam bir vitamin ve mineral deposudur. Sulu yemek olarak tüketilmesinin yanı sıra salatalar ve mezeler gibi farklı yemeklerde diğer besinlerle birlikte de kullanılır. Nohutlu ekmek, çorba, güveç, tavuk, nohut ezmesi, nohut salatası, humus, falafel bunlardan bir kısmıdır. Bayılarak tüketilen leblebi de nohuttan yapılır.

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Özellikle ağızda dağılması ve yumuşacık olması nohut gibi bakliyatlar için özellikle tercih edilir. Lakin bu çoğu zaman kolay değildir. Nohut pişirirken tanelerinin bir türlü yumuşamadığı veya tam olarak pişmediği tecrübeler hepimizin başına gelmiştir. Birkaç önemli ayrıntıya dikkat ederek bunların üstesinden gelebilir, nohutlarınızı istediğiniz yumuşaklıkta pişirebilirsiniz.