Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yemek Yapma Ağızda lokum gibi dağılan tam kıvamında nohut pişirmenin sırrı ortaya çıktı! Aşçıların sır gibi sakladığı tüyoyla kıvamlı nohut tarifi

        Ağızda lokum gibi dağılan tam kıvamında nohut pişirmenin sırrı ortaya çıktı! Aşçıların sır gibi sakladığı tüyoyla kıvamlı nohut tarifi

        Besleyici vitamin ve minerallerle dolu olan nohut, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan zengin besin kaynaklarının başında geliyor. Diyabet ve kanser türlerini önleme konusunda da oldukça etkili olmakla birlikte vejetaryen ya da vegan beslenenler için iyi bir alternatif oluşturur. Peki ünlü aşçıların sır gibi sakladığı nohut pişirme tüyoları nedir? İşte kıvamıyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakacak ağızda dağılan nohut tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 09:05 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        NOHUT PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

        Besin değeri oldukça yüksek olan ve oldukça doyurucu olan nohut tam bir vitamin ve mineral deposudur. Sulu yemek olarak tüketilmesinin yanı sıra salatalar ve mezeler gibi farklı yemeklerde diğer besinlerle birlikte de kullanılır. Nohutlu ekmek, çorba, güveç, tavuk, nohut ezmesi, nohut salatası, humus, falafel bunlardan bir kısmıdır. Bayılarak tüketilen leblebi de nohuttan yapılır.

        2

        Özellikle ağızda dağılması ve yumuşacık olması nohut gibi bakliyatlar için özellikle tercih edilir. Lakin bu çoğu zaman kolay değildir. Nohut pişirirken tanelerinin bir türlü yumuşamadığı veya tam olarak pişmediği tecrübeler hepimizin başına gelmiştir. Birkaç önemli ayrıntıya dikkat ederek bunların üstesinden gelebilir, nohutlarınızı istediğiniz yumuşaklıkta pişirebilirsiniz.

        3

        NOHUTU PİŞİRMEDEN ÖNCE NELER YAPMALIYIZ?

        Pişireceğiniz nohutu bol su ile önce iyice yıkamanızı, daha sonra kullanmadan bir gece önceden soğuk su dolu bir kaba koyup bekletmenizi öneririz. Bu sayede nohut su çeker, dış kabukları yumuşar ve daha kolay pişer.

        4

        Ayrıca nohutları beklettiğiniz soğuk suyun içine bir çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz. Karbonat nohutun dış kabuklarını suya göre daha fazla yumuşatarak daha kolay pişmesini sağlayacaktır. Kabukların olmaması olası nohut yemeye bağlı gaz rahatsızlıklarını da hafifletecektir. Bir gece boyunca soğuk suda bekleyen nohutlar sabaha pişmeye hazır hale gelir. Nohutun suda ayrılan kabukları da alınarak atılır.

        5

        PİŞİRME SIRASINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

        Haşlama suyuna ekleyeceğiniz birkaç damla limon suyu da nohutların pişerken daha hızlı yumuşamasına yardım edecektir.

        6

        Nohut, kuru fasulye, bezelye, mercimek, börülce ve bakla gibi tüm kabuklu bakliyatları pişirirken suyun üzerinde oluşan köpüğü almanızı öneririz, bu köpüklerin alınması yemeğin sindirimini kolaylaştırır ve gaz rahatsızlıklarını hafifletir.

        7

        Etli nohut yemeği pişirecekseniz düdüklü tencere tercih etmelisiniz. Nohut yemeğiniz düdüklü tencerede yaklaşık 20 dakikada pişecektir. Nohut pişirme sırasında düdüklü değil de normal bir tencere kullanacaksanız, nohut yemeğini yaklaşık 1 saat boyunca kısık ateşte pişirmeniz gerekir.

        8

        Nohut yemeğini akşam yemeğinde tüketmeyi düşünüyorsanız sabahtan pişirmenizi öneririz. Böylece yemeğiniz dinlenirken hem kıvamını bulur, hem de birbirlerine karışan malzemelerin tatlarının oturması ile daha da lezzetli olur.

        9

        ETSİZ NOHUT YEMEĞİ TARİFİ

        Malzemeler:

        2 su bardağı nohut

        1 adet kuru soğan

        2 adet yeşil biber

        5 yemek kaşığı sıvı yağ

        1,5 yemek kaşığı domates salçası

        1 tatlı kaşığı biber salçası

        1 tatlı kaşığı tuz

        Yarım çay kaşığı karabiber

        Yarım çay kaşığı pul biber

        1 çay kaşığı kimyon

        5 su bardağı sıcak su

        10

        ETSİZ NOHUT YEMEĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

        Etsiz nohut yemeği için öncelikle uygun bir kabın içerisine nohutu alalım, üzerine su ekleyerek gece bu şekilde bekletelim.

        Daha sonra nohutların suyunu süzerek uygun bir tencereye alalım.

        Tekrardan üzerini geçecek kadar su ilave edelim ve yaklaşık 20 dakika ön haşlama yapalım.

        11

        Nohutlar haşlanırken diğer taraftan soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım.

        Yeşil biberi de yine yemeklik doğrayalım. Bu sırada haşlanan nohutların suyunu süzerek bir kenarda bekletelim.

        Tencereye 5 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Doğradığımız soğan ve biberleri tencereye aktaralım.

        Soğanlar ve biberler diriliğini kaybedinceye kadar birkaç dakika karıştırarak kavuralım.

        Kavrulan soğanlar ve biberlerin üzerine domates salçası, biber salçası, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyelim. Birkaç dakika karışarak tekrardan kavuralım.

        12

        Ardından süzdüğümüz nohutu ilave ederek birkaç dakika kavuralım.

        Son olarak yemeğimize sıcak su ilave edelim. Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını aralıklı olacak şekilde kapatıp nohutlar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım.

        Nohutlarımız tamamen yumuşadıklarında yemeğimiz pişmiş demektir.

        Ocaktan alıp 15 dakika dinlendirdikten sonra sırayla servis edebilirsiniz.

        40 yıllık aşçıdan kuru fasulye pişirme teknikleri!
        40 yıllık aşçıdan kuru fasulye pişirme teknikleri!
        Sizi 1 numara yapacak püf noktası!
        Sizi 1 numara yapacak püf noktası!
        Açık konserveleri buzdolabında saklamak güvenli mi?
        Açık konserveleri buzdolabında saklamak güvenli mi?
        Arterleri doğal yollarla açan en iyi 7 gıda！
        Arterleri doğal yollarla açan en iyi 7 gıda！
        Zeytinyağı hakkında doğru bilinen yanlışlar!
        Zeytinyağı hakkında doğru bilinen yanlışlar!
        Yüksek kolesterol ve Alzheimer'ın şifası!
        Yüksek kolesterol ve Alzheimer'ın şifası!
        Böyle saklayınca asla bozulmuyor!
        Böyle saklayınca asla bozulmuyor!
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Şanlıurfa’da silahlı saldırı
        Şanlıurfa’da silahlı saldırı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü