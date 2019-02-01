Hali hazırda 65’i İstanbul olmak üzere, Ankara, Mersin, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İskenderun, Kocaeli (İzmit),Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir ve Zonguldak‘ta toplam 90 şube ile hizmet veren Little Caesars Pizza, başlattığı yeni kampanyası ile 2019’da da satışlarını yüzde 25 artırmayı hedefliyor.

Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, "Geride kalan yılda, kurum içi önemli yatırımlar yaptık. Teknolojik altyapımızı güçlendirerek dijital dönüşümümüzü tamamladık. Pazarlama bütçemizin yüzde 60’ını dijital reklam yatırımları oluşturdu, oluşturmaya da devam edecek. 2018’de ekonomideki tüm dalgalanmalara karşın şubelerimizin yüzde 30’u yüzde 46 oranında büyüdü. Yılı genel olarak yüzde 24 büyüme ile kapattık. 2019 daha da iddialı olduğumuz bir sene olacak" dedi.

'DAHA ÇOK NOKTADA VARLIK GÖSTERECEĞİZ'

2019’da franchise ile büyümeye devam edeceklerini kaydeden Arıduru, "Bu sene agresif bir büyüme hedefliyoruz. 2019’da yeni konseptimiz ve büyüme hamlelerimiz ile daha çok noktada varlık göstereceğiz" ifadesini kullandı.

Her sene şube sayılarını yüzde 20 artırdıklarını ve bu oranda artırmaya devam edeceklerini anlatan Arıduru, 2019’un mevcut franchise'in yanı sıra potansiyel yatırımcıya yönelik çözümler sunacakları bir sene olacağını aktardı. Arıduru, “Bu yıl Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere mevcut illerimizde ve o illere yakın lokasyonlara büyümeye devam edeceğiz. Yeni konseptimizin de yaratacağı ivme ile ilk etapta 15 yeni şube açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

'PİZZA PAZARI 2 MİLYAR TL'Yİ BULDU'

Hali hazırda ev dışı tüketim sektörünün büyüklüğünün 55 milyar TL boyutuna ulaştığını anlatan Arıduru, "Pazar büyümeye devam ediyor. Son 10 yıla bakınca ev dışı tüketim içinde yer alan fast food pazarı 17 milyar TL’ye ulaştı. Pizza kategorisi payı da artış gösterdi. Pizza pazarı yaklaşık 2 milyar TL’ye ulaştı” dedi.