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        Haberler Gündem Güncel Ağrı'da "Topa dara" gün yüzüne çıkıyor | Son dakika haberleri

        Ağrı'da unutulmaya yüz tutmuş "Topa dara" gün yüzüne çıkıyor

        Ağrı yöresinde "Top ekmeği" ya da yerel adıyla "Topa dara" olarak bilinen geleneksel oyun, yeniden gün yüzüne çıkarılıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:01 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:01
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        Ağrı yöresinde "Top ekmeği" ya da yerel adıyla "Topa dara" olarak bilinen geleneksel oyun, gençlerle yeniden hayat buluyor.

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        Top ekmeği oyunu, her biri 6 asil ve 3 yedek oyuncudan oluşan iki takım arasında, 90 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki bir alanda oynanıyor.

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        30'ar dakikalık iki devreden oluşan toplam 60 dakikalık bu oyun, hem fiziksel dayanıklılık hem de takım birlikteliği gerektiriyor.

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        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren "Geleneksel Sporlar ve Sosyal Gençlik Kulübü", "Gelenekten Geleceğe" mottosuyla yola çıkarak bu oyunu yeniden canlandırmayı hedefliyor.

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        Kulüp, genç kuşaklara bu kültürel değeri tanıtmak, öğretmek ve yaşatmak için çeşitli etkinlikler ve uygulamalı tanıtımlar düzenliyor.

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        Prof. Dr. Zekihan Hazar, "Bu oyun sadece bir spor değil, aynı zamanda bizi biz yapan değerlerin bir parçası. Gençlerimizin bu kültürel zenginliği tanımasını ve sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

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        Top ekmeği oyununun ilerleyen dönemde ulusal düzeyde tanıtılması ve geleneksel sporlar arasında yeniden yerini alması hedefleniyor.

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        #yerel haberler
        #Ağrı Haberleri
        #topa dara oyunu
        #top ekmeği oyun
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