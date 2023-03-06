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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı öğrenciler depremzede çocuklar için oyuncak üretiyor

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde lise öğrencileri, tasarladıkları oyuncakları okulun atölyesinde depremzede çocuklar için üretiyor.

Ağrılı öğrenciler depremzede çocuklar için oyuncak üretiyor

AĞRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde lise öğrencileri, tasarladıkları oyuncakları okulun atölyesinde depremzede çocuklar için üretiyor.

Doğubayazıt Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, depremlerden etkilenen çocuklar için çalışma başlattı.

Bu kapsamda okul idaresi ve öğretmenlerin de desteğiyle bir süre önce kurulan atölyede çalışan öğrenciler, depremzede çocuklarla dayanışma göstermek ve afetin izlerini silmelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için oyuncak mesaisi yapıyor.

Yaklaşık 60 öğrencinin kendilerine özgü tasarlayıp atölyede ürettiği bez bebek ve pelüş oyuncaklar, çocuklara dağıtılması için deprem bölgesine gönderilecek.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci de sürekli okulu ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarına destek oluyor.

Okul Müdürü Cevat Aras, AA muhabirine, amaçlarının depremzede çocukları sevindirmek olduğunu ve kısa zamanda oyuncakların bölgeye gönderileceğini söyledi.

Moda Tasarım ve Teknoloji öğretmeni Gülşen Kaya da projeyi depremler nedeniyle zor günler geçiren afet bölgesindeki çocuklar için başlattıklarını belirtti.

Bugüne kadar 350 oyuncak ürettiklerini ve bu sayıyı 1000'e yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Kaya, "Depremzede çocuklarımızın bir nebze de olsa yaralarını dindirmek ve acılarını hafifletmek için bu çalışmayı yaptık. Amacımız, çocukları sevindirip mutlu etmektir, umarım başarılı oluruz." dedi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni Elif Şahin de yaraların birlikte sarılacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizler orada olup elimiz uzanamasa da burada okulumuz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin desteğiyle bir yola çıktık. Oradaki çocuklarımız için burada oyuncak tasarlayıp hediye etmek istiyoruz. Onların kalplerine dokunabilmek, yüzlerinde ufacık da olsa bir gülümsemeye sebep olabilirsek bizim için çok büyük bir mutluluk olur. Bizim için en önemli şey depremzede çocuklarımızın yüzünü güldürmektir. Kalben onların yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah bugünleri birlikte atlatacağız."

Öğrencilerden Medine Özer ise çocuklara oyuncak üretmekten mutlu olduklarını ve daha fazla üretmek istediklerini söyledi.

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