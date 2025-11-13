Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da güvenli olmayan 415 kilogram sucuğa el konuldu

        Ağrı'da, yöresel ürünler standında etiketsiz ve soğuk zincir kırılarak satışa sunulduğu tespit edilen 415 kilogramlık sucuğa el konulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 21:25 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da güvenli olmayan 415 kilogram sucuğa el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da, yöresel ürünler standında etiketsiz ve soğuk zincir kırılarak satışa sunulduğu tespit edilen 415 kilogramlık sucuğa el konulduğu bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Caddesi Zabıta Amirliği yanında kurulan yöresel ürün stantlarında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Müdürlük personeli ve kolluk kuvvetleriyle yürütülen resmi kontrolde etiketsiz ve soğuk zincir kırılarak satışa sunulan yaklaşık 415 kilogram sucuk tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Gıda güvenliği ve halk sağlığını tehdit eden söz konusu ürünler, 'güvenilir olmayan gıda' kapsamında değerlendirilerek imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili olarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Ağrı'da kasım ayında açan çiçekler şaşırttı
        Ağrı'da kasım ayında açan çiçekler şaşırttı
        Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor
        Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor
        Ağrı'da besiciler kış hazırlıklarına başladı
        Ağrı'da besiciler kış hazırlıklarına başladı
        Patnos'ta damperi açık kalan tır kemere çarptı
        Patnos'ta damperi açık kalan tır kemere çarptı
        Ağrı'da etiketsiz ürünlere geçit yok: 415 kilo sucuk ele geçirildi
        Ağrı'da etiketsiz ürünlere geçit yok: 415 kilo sucuk ele geçirildi
        Milli Ağaçlandırma Günü'nde minikler fidanları toprakla buluşturdu
        Milli Ağaçlandırma Günü'nde minikler fidanları toprakla buluşturdu