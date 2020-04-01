Ağrı Valiliği, Tutak’ta 7 köyün karantinaya alındığı ile ilgili haberleri yalanladı

Ağrı Valiliği, Tutak ilçesinde 7 köyün karantinaya alınması ile alakalı çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Ağrı ili Tutak ilçesinde 7 köyün Koronavirüs (Covid 19) nedeniyle karantinada olduğu yer almaktadır. Ne Tutak ilçemizde ne de il Merkezimiz ve diğer ilçelerinde karantinaya alınmış köyümüz bulunmamaktadır.“

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