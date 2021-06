Hırsızlık yapmak için girdiği evde ev sahibini yaralayan zanlı gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği evde ev sahibini yaralayan ve bir miktar para, telefon ve bileklik çalan şahız gözaltına alındı.

Doğubayazıt'ta meydana gelen olayda, hırsızlık yapmak için girdiği evde ev sahibinin uyanması üzerine zanlı B.Y ile ev sahibi arasında arbede çıktı. Zanlı B.Y elindeki bıçakla ev sahibini kafasından hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaraladıktan sonra, evde bulunan bin 700 TL para, bir adet telefon ve bilekliği çalarak olay yerinden kaçtı. Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışma sonucunda B.Y yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının çalmış olduğu telefon ve bileklik ise sahibine teslim edildi.

