Eğitimci Yazar Mustafa Taştan’ın ilk kitabı çıktı

Eğitimci Yazar Mustafa Taştan’ın “Varlıkların diliyle Allah’ı Tanıyorum” adlı çocuk kitabı yayımlandı.

Haber sitelerinde dini konular üzerine yazdığı makaleleri bulunan Eğitimci Yazar Mustafa Taştan’ın kaleme aldığı dokuz yaş ve üzeri herkesin okuyabileceği “Varlıkların diliyle Allah’ı Tanıyorum” adlı çocuk kitabı yayımlandı. Milli ve manevi değerleri çocuklara vermek ve davranış haline dönüştürmek maksadıyla on kitap ve bir değerlendirme testinden oluşan hikâye seti,. Dokuz yaş ve üzeri herkesin okuyabileceği ve Allah’ın varlığını ve birliğini kavratmak amacıyla kaleme alınmıştır. Zengin bir içeriğe sahip olan Eğitimci Yazar Mustafa Taştan’ın ilk kitabı olarak raflarda yerini aldı

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