Ağrı'da 2 TIR ve otobüs çarpıştı: 7 ölü!

Ağrı'nın Tutak ilçe merkezine girişte, dün saat 14.30 sıralarında 2 TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza sırasında araçlar alev aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı "2000 Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde", Tutak'da meydana gelen kazada, 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
2'Sİ AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI
21 kişinin bulunduğu yolcu otobüsündeki 7 kişi hayatını kaybederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 2'si ağır 11 kişinin ise yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2022
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre kazada, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
ARAÇLAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti.
ZİNCİRLEME KAZA
Kazanın, bir TIR'ın devrilmesi ve seyir halindeki yolcu otobüsünün bu TIR'a çarpmasının ardından, bu iki araca da başka bir TIR'ın çarpmasıyla meydana geldiği öğrenildi.
BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.
"3 AĞIR YARALIMIZ VAR"
Habertürk TV'ye konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Kaza saat 13.00 sıralarında oluyor. Otobüsün freninin boşaldığı söyleniyor. Otobüs kamyona çarpınca alev alıyor. Daha sonra çarpan iki kamyon da aynı şekilde alev alıyor. Otobüste 21 kişi vardı. 3 ağır yaralımız var" ifadelerini kullandı.
VALİ VAROL YARALILARI ZİYARET ETTİ
DHA'da yer alan habere göre Ağrı Valisi Osman Varol, Tutak ilçesinde yaşanan trafik kazasının ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Varol, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
"YANLIŞ BİLGİLERE SEBEP OLDU"
Hastaneden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Varol, üzücü bir kaza yaşandığını ifade ederek, "Maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Tutak ilçemizde bir yolcu otobüsü ve iki tane TIR aracının karıştığı, kazanın hemen ardından da bir yangının çıkması nedeni ile öncelikle çok yanlış bilgilere sebep oldu.
"KAZAYA KARIŞAN BİR TANKER YOK"
Olaya karışmış herhangi bir tanker yok. Yangının başlamasının hemen ardından ekiplerimiz çok güçlü bir şekilde olaya müdahale ettiler. UMKE araçlarımız, 10 ambulansımız, AFAD ekiplerimiz ve hem Tutak Belediyemizin hem de çevre belediyelerin itfaiye ekipleri olaya güçlü bir şekilde müdahale ettiler ve bu müdahale sonrasında bizlerde ilin bütün yönetimi olarak olay yerine intikal ettik.
"2 HASTAMIZIN DURUMU AĞIR"
Bu üzücü kazanın sonucunda maalesef 7 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca 18 vatandaşımız da yaralı. Bunlardan 11 kişi şu an Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemizde. 1 kişi Tutak ilçemizde devlet hastanesinde. 2 kişi Hamur ilçe devlet hastanemizde. 1 kişi Erzurum´a sevk edildi. 3 kişi ise Doğubayazıt´ta devlet hastanemizde. Erzurum´a sevk edilen yaralımız ve merkezdeki bir yaralımızın durumları ağır" dedi.
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