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Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı otobüs kazası | Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik!
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Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik!

Ağrı'da iki TIR ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren 7 kişiden Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'ın, daha önce kaza yapan pancar yüklü TIR'ın iş makinesiyle kaldırılmasına yardımcı olmak için olay yerinde bulunduğu öğrenildi. Ağrı Tutak'ta yaşanan kaza, 20 Ağustos'ta Gaziantep Nizip'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayı hatırlattı. O kazada da daha önce meydana gelen kaza için bölgeye giden ekiplere otobüs çarpmış ve yüreğimiz yanmıştı

Ağrı otobüs kazası | Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik!
Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik!
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AA

Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün saat: 13.30 sıralarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Emrah Solmaz'ın amcasının oğlu Memduh Solmaz, ölen kuzeninin, arkadaşı Eşref Tutak ile TIR'ı devrilen kardeşinin yardımına gittiğini söyledi.

İLK KAZA SAAT: 10.30 SIRALARINDA OLUYOR

AA'da yer alan habere göre TIR'ın bölgeden kaldırılması sırasında ikinci kazanın meydana geldiğini belirten Solmaz, "Önceki araç, Emrah'ın kardeşine ait ve kaza yapıyor. Kaza da 10.30 civarında oluyor.

"OTOBÜS GELİP DALIYOR"

Arabayı düzeltmek için kepçe falan getirmişler. O sırada aracı kaldırmak isterken otobüs geliyor, dalıyor. O sırada Eşref ve Emrah vefat ediyor. Duyar duymaz kendi araçlarına yardıma gitmişler ama otobüs hepsini ezmiş" dedi.

Kazanın çok üzücü olduğunu dile getiren Solmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Van'dan Ağrı istikametine giden Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki TIR'ın Tutak ilçe merkezinde dün karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü. Kazada 7 kişi ölmüş, 2'si ağır 18 kişi yaralanmıştı.

GAZİANTEP'TEKİ FACİAYI HATIRLATTI

Gaziantep'teki kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti.
Gaziantep'teki kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan dün Ağrı Tutak'ta yaşanan kaza, 20 Ağustos'ta Gaziantep Nizip'te yaşanan ve 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayı hatırlattı. Gaziantep'teki kazada otoyolda daha önce yaşanan kazaya yardım için giden ekipler, hızla gelen bir otobüsün duramaması sonucu hayatlarını kaybetmiş, kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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