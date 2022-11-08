Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik! 0:00 / 0:00

AA

Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün saat: 13.30 sıralarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Emrah Solmaz'ın amcasının oğlu Memduh Solmaz, ölen kuzeninin, arkadaşı Eşref Tutak ile TIR'ı devrilen kardeşinin yardımına gittiğini söyledi.

İLK KAZA SAAT: 10.30 SIRALARINDA OLUYOR AA'da yer alan habere göre TIR'ın bölgeden kaldırılması sırasında ikinci kazanın meydana geldiğini belirten Solmaz, "Önceki araç, Emrah'ın kardeşine ait ve kaza yapıyor. Kaza da 10.30 civarında oluyor.

"OTOBÜS GELİP DALIYOR" Arabayı düzeltmek için kepçe falan getirmişler. O sırada aracı kaldırmak isterken otobüs geliyor, dalıyor. O sırada Eşref ve Emrah vefat ediyor. Duyar duymaz kendi araçlarına yardıma gitmişler ama otobüs hepsini ezmiş" dedi. Kazanın çok üzücü olduğunu dile getiren Solmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA Van'dan Ağrı istikametine giden Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki TIR'ın Tutak ilçe merkezinde dün karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü. Kazada 7 kişi ölmüş, 2'si ağır 18 kişi yaralanmıştı.