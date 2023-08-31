Ağrı Valisi Koç, UYAFA heyetiyle görüştü: UYAFA AĞRI DAĞI CUP protokolü imzalandı Ağrı Valisi Mustafa Koç, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) heyetiyle bir araya geldi. UYAFA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, UYAFA Genel Sekreteri Dr. İmbat Muğlu ile UYAFA Ağrı İl Temsilcisi Yağız Saraçoğlu'nun yer aldığı görüşmede, UYAFA AĞRI DAĞI CUP Organizasyonu için protokol imzalandı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) heyetiyle bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, UYAFA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, UYAFA Genel Sekreteri Dr. İmbat Muğlu ile UYAFA Ağrı İl Temsilcisi Yağız Saraçoğlu yer aldı.

UYAFA AĞRI DAĞI CUP PROTOKOLÜ İMZALANDI

Görüşmede, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla 12-17 Eylül tarihlerinde ilimizde yapılacak olan UYAFA AĞRI DAĞI CUP Organizasyonu için protokol imzalandı. İmzaların atılmasının ardından UYAFA AĞRI DAĞI CUP Organizasyonu için gelinen son durum değerlendirildi.

REKLAM

"YAVRULARIMIZA IŞIK OLACAKTIR"

UYAFA Heyetinden bilgi alan Vali Mustafa Koç, depremin yaralarını sarmak için çaba gösteren UYAFA heyetine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Yaşanan afetlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek, bu anlamda çocuklara destek olmak için yapılacak organizasyon çok anlamlı ve değerli. Evlatlarımızın mutluluğu için düzenlenecek bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gururluyuz. UYAFA AĞRI DAĞI CUP'ın amacına uygun en güzel şekilde yapılabilmesi için seferber olacağız. Sporun ortak dili yolumuzu aydınlatacak, geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza ışık olacaktır."

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) heyeti ise, Vali Mustafa Koç'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.