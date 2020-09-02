Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat ise aynı dönemde yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos'ta dış ticaret açığı ise yüzde 170 artarak 6,3 milyar dolara çıktı. Ağustos'ta altın ithalatı yüzde 338 artarak 4,2 milyar dolara çıktı.

MOTORLU KARA TAŞITLARI İHRACATI AZALDI



Ağustos ayında, motorlu kara taşıtları ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,02 oranında azalarak 1 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında, motorlu kara taşıtları ihracatında yaşanan bu düşüş aylık bazda ihracat düşüşünün yüzde 36’sını oluşturmaktadır.