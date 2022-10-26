'Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncusu, 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosunda

SHOW TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sezonun en çok konuşulan dizisi haline gelen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda da Altan Dönmez oturuyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.