Ahmet Selim Kul yazdı: Umutla; Kadıköy'de görüşürüz

Olympiakos ön tarafa çıktığında arkada ciddi boşluklar bırakabilen bir takım. Bu yüzden rakibi üzerimize çekmek mantıklı gibi dursa da Osayi-Samuel, Becao, Çağlar ve Oosterwolde gibi top kullanma yetenekleri sınırlı 4 savunmacı ile başladığınız maçta geride risk almanın sınırı olmalı. Keza bu 4 arasında belki de en iyi top kullanabilen Çağlar’ın tecrübesine yakışmayan tercihiyle gayet iyi başlayıp 2 önemli şans yarattığımız maçta geriye düştük.

ACEMİCE, AMATÖRCE…

Bu gol Fenerbahçe’den çekinen Olympiakos oyuncularını ve taraftarına hazine bulma etkisi yaptı özgüven anlamında. Bu golden sonra 15 dakika afallayan Fenerbahçe tekrar rakip kaleye ciddi gittiği andan hemen sonra bir sakarlık daha yaptı. Karşılamada Becao ile Krunic arasındaki uyumsuzluk sonrasında zamanlama hatası yapılmasına Çağlar da ofsaytı acemi bir şekilde bozarak katkı sağlayınca acemice 2-0 geriye düştük. REKLAM Amatörce yapılan hatalardan yenilen goller doğal olarak tüm takıma yansımaya başladı. Hücumda da kaymalar, kontrol edememelere sebep oldu. Özetle ilk yarıyı bitirebileceğimiz en kötü senaryo ile bitirdik. “OLANLAR BENİM SORUMLULUĞUM” DEMEK GİBİYDİ

İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe çıktı sahaya demeyi gönül istese de yine savunmadaki amatörce hatalar silsilesinin kalemizde gol olmasını Livakovic’in kurtarışı engelledi. Fenerbahçe ve İsmail Kartal’ın uyanmasına bu uyarı da yetmeyince bu defa Krunic ile başlayan hata silsilesiyle 3. golü de kalemizde gördük. Gol olur olmaz İsmail Kartal’ın ısınan Fred ve İsmail’i çağırması ise “Olanlar benim sorumluluğum” demek gibi oldu. Sakatlıktan çıkan iki isimle birlikte başlamamasını anlarım hocanın fakat Fenerbahçe’nin en iyi iki orta saha oyuncusunun kulübede oturması çok pahalıya maloldu. Bu arada şunu da ekleyeyim Jayden’ın ligde iki maçta cezalı olduğunu düşünürsek İsmail’i Ferdi üzerinden eleştirmek de biraz ezbercilik bana göre. SONUCA BURUN KIVIRAMAYIZ

Fred ve İsmail girdiği anda Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu. Kanattan organizasyonlarla 6 dakikada önce penaltı ardından da gol çıkaran Fenerbahçe iki takım kıyaslandığında kabul edilemeyecek ve tur umutlarımızı bitirecek skoru ortadan kaldırdı. Kalan dakikalarda bir gol daha üretmek rakibi tamamen sürklase ederdi ama kronolojiyi düşündüğümüzde bu sonuca da asla burun kıvıramayız. HEDEF BÜYÜKSE 40 ZORLUKTAN 41 HİKAYE YAZARAK ÇIKMAK GEREKİR