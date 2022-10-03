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Haberler Gündem 3. Sayfa Ahmet'ten 9 gündür haber yok!
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Açık öğretim sınavına giden Ahmet 9 gündür kayıp

Bursa'dan iki ay önce Trabzon'a Kur'an kursuna gelen ve açık öğretim sınavına giden Ahmet Akyüz'den 9 gündür haber alınamıyor

Ahmet'ten 9 gündür haber yok!
Ahmet'ten 9 gündür haber yok!
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İHA

Trabzon'da, açık öğretim sınavına giden 16 yaşındaki Ahmet Akyüz, 9 gündür aranıyor.

Bursa'dan 2 ay önce Trabzon'un Of ilçesi Korucuk Mahallesi Kuran Kursu'na gelen Adem Akyüz, 24 Eylül tarihinde açık öğretim sınavı için ilçe merkezine gitti. Sınava girdikten sonra Kur'an kursuna dönmeyen gençten endişelenen kurs yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, gencin Bursa'da yaşayan ailesi ve yakınları da Of ilçesine geldi. Yakınları 9 gündür haber alınamadıkları Adem'e kavuşmayı bekliyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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