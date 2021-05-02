Aile Arasında filmi oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2017 yılı çıkışlı komedi türündeki film, eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.



AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Günaydın - Fikret "Fiko"

Demet Evgar - Solmaz

Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

Fatih Artman - Emirhan Kurt

Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar

Gülse Birsel - Mihriban

Derya Karadaş - Leyla

Su Kutlu - Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri - Behiye

Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt

Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt

Rıza Akın - Selahattin Aladağ

Arif Erkin - Dede

Erdal Cindoruk - Ruhi

Ünal Yeter - Okan

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

AİLE ARASINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile Arasında filminin büyük bir bölümü Adana'da çekildi. Kimi sahneleri de İstanbul'un Cihangir semtinde çekilmiştir.