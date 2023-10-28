'Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Son bölümde Aslan’ın Soykan çiftliğini yakmasının ardından yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

‘Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımda Soykan çiftliğini yakan Aslan’ın “Burası benim son kalem Devin!” sözleri dikkat çekerken, İlyas Koruzade marinayı ele geçirmek için harekete geçiyor. Aslan ve İlyas’ın karşı karşıya geldiği anlar heyecanı artırırken, tanıtımın bir başka çarpıcı gelişmesi Devin’in Nedret Soykan’ın elini öpmesi oluyor. Diğer tarafta Aslan ve Devin arasındaki aşk savaşı hızla devam ediyor. Aslan Devin’i kıskandırmak için başka bir kadınla konuşurken, ikilinin bölümde neler yaşayacağına dair ilk sinyaller veriliyor.