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Haberler Magazin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra açıklaması - Selin Ciğerci anne mi oldu, evlat mı edindi, taşıyıcı anne mi kullandı? - Magazin haberleri
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, basında ve sosyal medyada Selin Ciğerci'nin 'evlat edindiğine' ilişkin haberler ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık tarafından, "Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur" denildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra açıklaması - Selin Ciğerci anne mi oldu, evlat mı edindi, taşıyıcı anne mi kullandı? - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz yıl ikinci kez boşanan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlat edindiklerini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, mutlu, huzurlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" mesajını yayınlamıştı.

"ESKİ EŞİMLE BAŞVURU YAPTIK" DEMİŞTİ

Ardından Selin Ciğerci, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Ben hep anne olmak istediğimi ve olacağımı söylüyordum zaten. Evet anne oldum, siz de teyzesiniz. Beni tebrik edebilirsiniz. Ben güçlü bir kadınım. Eski eşimle evliyken bir yola başvurmuştuk. Evlat edinmek için başvurularımız kabul edildi. Uzun zamandır da odası var. Anne olmak istiyorum ve onunla yoluma devam etmek istiyorum. Eski eşimle barışma gibi bir durum yok. Çocuk bende kalacak, istediği zaman eski eşim gelip görebilecek. Her ayrı anne ve baba gibi. Ben çocuğumun geleceği için her şeyi önceden ayarlayabilirim. Çocuğumu İngiltere'de ya da burada büyütüp okutabilirim. Eğer siz bana bu şekilde davranırsanız ben çocuğumu alıp gitmek zorunda kalırım. Ben ülkemi çok seviyorum. Ben kimseden bir korkum yok. Vergi rekortmeni de oldum her şeyi de yaptım. İsmi 'Saadet Selenay Çıra'. Eski eşimle beraber başvurduğumuz için onun soyadı var. Beni tebrik edin. Ben bu zamana kadar hep anne olmak için dua ettim. Bu saatten sonra da anne olmak isteyenler için dua edeceğim. Allah'ım gönlünüze göre versin. Bana müsaade edin de çocuğuma bakayım. Ortada benim bir kızım var ona göre konuşun. Sorumluluklarıma devam ederek güzel bir şekilde kızımı büyütmek istiyorum. Eski eşimle barışmam. İyi ve mutlu olsun. Allah onu kimseye muhtaç etmesin. Muhteşem bir şekilde hayatına devam etsin. Kızımın babasının başına kötü bir şey gelmesini istemem. Aşk ve sevgili istemiyorum. Gizli kapaklı yapılan bir şey yok her şeyim legal. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Kızım hafta içi yanıma gelecek. Kendimi iyi hissettiğim zaman belki bir fotoğraf paylaşırım. Ben de sizler kadar merak ediyorum.


Bazı yayın organları Selin Ciğeri ile Gökhan Çıra’nın evlat edinme açıklamalarını ciddiye alıp haberleştirmişti.

Ciğerci ve Çıra'nın açıklamalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

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