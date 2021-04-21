Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiMerak Edilenler
ABONE OL

AirTag nedir, nasıl kullanılır? AirTag fiyatı ne kadar?

ABD'li tekonoloji şirketi Apple yeni ürünü AirTag'ı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, AirTag ile "Kaybetme alışkanlığınız kayboluyor" sloganı ile karşımıza çıkıyor. Peki AirTag nedir, nasıl kullanılır? AirTag fiyatı ne kadar? İşte AirTag hakkında bilgiler...

AirTag nedir, nasıl kullanılır? AirTag fiyatı ne kadar?

AIRTAG NEDİR, NASIL KULLANILIR?

AirTag’iniz, Bul ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar AirTag’inizin konumunu iCloud’a gönderiyor, siz de Bul uygulamasını açarak AirTag’inizin nerede olduğunu haritada görebiliyorsunuz. Tüm bu süreç, gizliliğinizi korumak için anonim ve şifrelenmiş olarak gerçekleşiyor. Üstelik AirTag o kadar verimli çalışıyor ki pil ömrü veya veri kullanımı hakkında endişelenmeniz gerekmiyor.

CÜZDANINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

AirTag takılıysa çok da endişelenmenize gerek olmayabilir. Bul uygulamasındaki yeni Nesneler sekmesine giderek yerleşik hoparlörden bir ses çalın veya “Hey Siri, cüzdanımı bul” deyin. Koltuğun altında veya yan odada mı kalmış? Sesi takip edin ve cüzdanınızı kolayca bulun.

AIRTAG FİYATI NE KADAR?

Apple AirTag satış fiyatı tekli olarak 299 TL ile satışa sunulacak. 4'lü almak isterseniz ise 999 TL ödeme yapmanız gerekecek.

HANGİ CİHAZLAR İLE UYUMLU OLACAK?

Tam Konum Bulma özelliği aşağıdaki aygıtlarla uyumludur:

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12 ve iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DUYURULDU! Son dakika: YouTube Kids Türkiye’de kullanıma açıldı! Haberler
TEKNOLOJİYouTube Kids Türkiye’de!
Apple iPad Pro'yu tanıttı! İşte Apple'dan M1 çipli yeni 12 inç iPad Pro özellikleri ve fiyatı!
TEKNOLOJİApple'dan M1 çipli iPad Pro!
Huawei MateBook X Pro 2021 fiyatı ne kadar? Huawei MateBook X Pro özellikleri neler?
TEKNOLOJİHuawei MateBook X Pro 2021 Türkiye'de!
Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte iMac, iPad Pro, mor iPhone 13, AirTag ve Apple TV 4K - Haberler
TEKNOLOJİMorardı! İşte Apple'ın yeni ürünleri
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol’un değeri 11 milyar doları da geçti! (e-Ticaret haberleri)
TEKNOLOJİ11.6 milyar dolarlık 'Trend'!
Apple yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12'yi tanıttı! Mor iPhone 12 fiyatı ne kadar?
TEKNOLOJİApple'dan mor iPhone 12!
Zoom 100 milyon dolarlık fon kurdu - Haberler
TEKNOLOJİ100 milyon dolarlık fon kurdu
Çip krizi dalga dalga geliyor! Haberler
TEKNOLOJİDalga dalga geliyor...
Clubhouse'a bir rakip de Reddit'ten! İşte Reddit Talk hakkında merak edilenler...
TEKNOLOJİClubhouse'un yeni rakibi: Reddit Talk
Samsung Galaxy SmartTag+ cihazı kayıp eşyayı bulacak
TEKNOLOJİKayıp eşyayı Samsung bulacak!