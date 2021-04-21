AIRTAG NEDİR, NASIL KULLANILIR?

AirTag’iniz, Bul ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar AirTag’inizin konumunu iCloud’a gönderiyor, siz de Bul uygulamasını açarak AirTag’inizin nerede olduğunu haritada görebiliyorsunuz. Tüm bu süreç, gizliliğinizi korumak için anonim ve şifrelenmiş olarak gerçekleşiyor. Üstelik AirTag o kadar verimli çalışıyor ki pil ömrü veya veri kullanımı hakkında endişelenmeniz gerekmiyor.

CÜZDANINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

AirTag takılıysa çok da endişelenmenize gerek olmayabilir. Bul uygulamasındaki yeni Nesneler sekmesine giderek yerleşik hoparlörden bir ses çalın veya “Hey Siri, cüzdanımı bul” deyin. Koltuğun altında veya yan odada mı kalmış? Sesi takip edin ve cüzdanınızı kolayca bulun.

AIRTAG FİYATI NE KADAR?

Apple AirTag satış fiyatı tekli olarak 299 TL ile satışa sunulacak. 4'lü almak isterseniz ise 999 TL ödeme yapmanız gerekecek.

HANGİ CİHAZLAR İLE UYUMLU OLACAK?

Tam Konum Bulma özelliği aşağıdaki aygıtlarla uyumludur: