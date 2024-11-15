Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AJet kampanya 2024: AJet AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası bitiş tarihi, geçerli olduğu seferler, bilet fiyatları

        AJet yurt içi seferlerde geçerli indirimli bilet kampanyasında son gün

        AJet, indirimli bilet kampanyası bugün sonlanıyor. Yurt içi, tek yönlü ve direkt uçuşlarda 699 liradan başlayan fiyatlardan satışa çıkan biletler için 131 bin koltuk ayrıldı. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerde iade yapılamıyor; değişiklik işlemlerinde ise yüzde 100 ceza uygulanıyor. İşte, AJet indirimli uçak bileti kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 08:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 08:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AJet'in 13 Kasım'da başlattığı yurt içi bilet kampanyası bugün sonlanıyor. Kıbrıs hariç olmak üzere; tek yönlü direkt uçuşlu yurt içi biletlerin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışı devam ediyor. 131 bin koltuğun ayrıldığı kampanya basic paket ücreti için geçerli olacak. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası hakkında tüm merak edilen detaylar...

        2

        AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BUGÜN BİTİYOR

        AJet, Kıbrıs hariç olmak üzere diğer illerde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı ve biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. 131 bin koltukla sınırlandırılan kampanya tek yönlü seferler için geçerli olacak.

        3

        AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI GEÇERLİLİK SÜRESİ

        Ajet kampanyası, 13-15 Kasım 2024 tarihinde geçerli olacak.

        4

        SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?

        13-15 Kasımda biletleme yapan yolcular 20 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasındaki uçuşlarda seyahat edecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek