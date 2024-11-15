AJet'in 13 Kasım'da başlattığı yurt içi bilet kampanyası bugün sonlanıyor. Kıbrıs hariç olmak üzere; tek yönlü direkt uçuşlu yurt içi biletlerin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışı devam ediyor. 131 bin koltuğun ayrıldığı kampanya basic paket ücreti için geçerli olacak. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası hakkında tüm merak edilen detaylar...