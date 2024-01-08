Halit Doğan kimdir?
31 Mart günü yapılacak yerel seçimler ile Türkiye bir kez daha sandığa gidecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 26 ilin adaylarından biri de Halit Doğan oldu. Doğan, Samsun Belediye Başkanı olmak için adaylığını koydu. Peki, Halit Doğan kimdir ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...
SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde Halit Doğan, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
HALİT DOĞAN KİMDİR?
1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.
2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti. Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı.
HALİT DOĞAN'IN HAYATI VE SİYASİ GEÇMİŞİ
31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart mahalli ve idari seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan adayı olarak belirlendi ve Çarşamba Belediye Başkanı Seçildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 İLİN ADAYINI AÇIKLADI!