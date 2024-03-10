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        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: "Açıklamaları yok hükmündedir"

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: "Açıklamaları yok hükmündedir"

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir." açıklamasında bulundu.

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        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:18
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        Çelik'ten Netanyahu'ya tepki
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir." açıklamasında bulundu.

        AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

        "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir." ifadelerini kulanan Çelik, açıklamasına şöyle devam etti;

        "Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehditi lanetlemektedir. İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz..."

        Çelik ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, Ortadoğu’da adil ve kalıcı barıştan yanadır; iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla “soykırım” suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ömer Çelik
        #Binyamin Netanyahu
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