Sözcü Çelik İstiklal Caddesi'nde açıklama yaptı 0:00 / 0:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Türkiye’nin güven ülkesi olduğunu söyleyerek “Birlik ve beraberlik duygusuyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Güvenlik güçlerimiz ilk andan itibaren çok hızlı bir çalışma yaparak faili ve bağlantılarını tespit edip hepsinin yakalanmasını sağladılar. Buralardayız, arkadaşlarımız burada. Burası Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi gayet güvenli bir yerdir. Türkiye bir güven ülkesidir. Buna zarar vermeye çalışan Türkiye'ye göz diken tüm terör örgütleri bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. İlk günden itibaren birlik beraberlik duygusunu ortaya koyan bu caddenin sakinleri olmak üzere bütün Türkiye’deki vatandaşlara şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.