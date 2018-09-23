Akademi Lise'ye rekor başvuru

Lise ve mezun öğrenciler, ücretsiz eğitim veren Akademi Lise’den yararlanmak için ön kayıtlarda 8 bin 844 başvuru gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı, lise ve mezun öğrencilere okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselere yeni dönem için rekor seviyede başvuru gerçekleşti.

İHA'nın haberien göre; öğrenciler, bu yıl Akademi Lise’deki ücretsiz eğitim hizmetinden yararlanmak için adeta birbirleriyle yarışırken, Akademi Lise’ye toplamda 8 bin 844 öğrenci ön kayıt yaptırdı.

Lise okuyan gençlerin hem derslerinde hem de üniversiteye hazırlıklarında önemli rol oynayan Akademi Lise bu yıl yine İzmit, Gebze, Karamürsel ve Gölcük ve Derince şubelerinde faaliyet gösterecek. Akademi Lise bu yıl ilk defa Kandıra ilçesinde öğrencilere hizmet vermeye başlayacak.

Bu kapsamda İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise’ye 3 bin 504, Gebze Akademi Lise’ye bin 52, Karamürsel Aliya İzzet Begoviç Akademi Lise’ye 931 ve Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise’ye bin 917, Derince Yunus Emre Akademi Lise’ye 892 ve İzmit Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise’ye ise 548 öğrenci ön kayıtlarını gerçekleştirdi.

Öğrencilerin Akademi Lise’ye girmek için ise başvuru yapmaları yeterli olmuyor. Ön kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, 22, 23, 24 Eylül tarihlerinde mesaj sistemi ile taraflarına belirtilen saatlerde Akademi Lise’de sınava girecek. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, Akademi Lise’de eğitim görmeye hak kazanacak. Bunun yanı sıra Akademi Lise’de önceki dönem eğitim gören öğrenciler de bu yıl bir üst sınıftan devam edebilmek için sınavlarda başarılı olmak zorunda.

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