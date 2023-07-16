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        Akaryakıt fiyatlarına zam! Tabelalar değişti! İşte 16 Temmuz güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araştırmaları hız kazandı. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı. İşte 16 Temmuz 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 15:17
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        Güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları brent petrol varil fiyatındaki son dakika gelişmeleri ile dalgalı bir seyir izliyor. KDV artışı sonrası güncellenen LPG; motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. Benzin fiyatlarına 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla 1 lira 32 kuruş zam yapılırken 16 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere bir zam haberi daha geldi. Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL'ye satılıyordu. Son akaryakıt zammının ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatları 32 TL'nin üzerine çıktı. İşte 16 Temmuz 2023 Pazar akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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        BENZİNİN LİTRESİ 45, MOTORİNİN LİTRESİ 43 KURUŞ ZAM

        KDV artışı sonrası benzinin litresine ortalama 45, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi. Zamlar 10 Temmuz itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

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        BENZİNE 15 TEMMUZ'DA ZAM GELMİŞTİ!

        Benzin fiyatları 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla 1 lira 32 kuruş zamlanmıştı.

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        ÖNCEKİ GÜN MOTORİNE ZAM YAPILMIŞTI

        Önceki gün motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruşluk fiyat artışı uygulanmıştı.

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        AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELDİ, NE KADAR ARTTI?

        16 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına bir zam haberi daha geldi.Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı.

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        MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!

        15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litrei ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 16 TEMMUZ 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,97 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,26 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

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        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,01 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,36 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,53 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,87 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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        İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,54 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,93 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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