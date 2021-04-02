Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıtAkaryakıtta ses getirecek karar - Haberler
ABONE OL

Akaryakıtta fatura oyununa lisans neşteri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıt sektöründe son dönemde sıkça gündeme gelen “fatura oyunu” ile vergi kaçıranlar ile “kanuna karşı hile” ile vurgun peşinde koşanlara darbe vuracak önemli bir karar aldı. Buna göre Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne bir madde eklenecek. Olcay Aydilek'in haberi...

Akaryakıtta ses getirecek karar - Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıt sektöründe son dönemde sıkça gündeme gelen “fatura oyunu” ile vergi kaçıranlar ile “kanuna karşı hile” ile vurgun peşinde koşanlara darbe vuracak önemli bir karar aldı. Buna göre Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne bir madde eklenecek:

Kanuna karşı hile (örneğin fatura ticareti) saptamasıyla bir akaryakıt dağıtım şirketinin lisansı iptal edildi. Aynı tüzel kişi ya da ortaklarına lisans verilmeyecek. Daha önce sadece kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen tüzel ve gerçek kişilere bu yönde bir yaptırım uygulanıyordu.

Dağıtım şirketlerinin kurumsallaşmasını teşvik etmek, sektöre yatırım yapmalarını sağlamak üzere de bir madde düzenlendi. Herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin depolama lisansı varsa 50 yerine 25 bayiinin bulunması yeterli olacak.

Sektör temsilcileri, HABERTÜRK’e, EPDK’nın söz konusu adımını şöyle değerlendirdi:

“Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne yeni maddeler ekleneceği bilgisi var. Buna göre sektöre girişlerde, eş deyişle lisanslama öncesinde ‘kanuna karşı hile (Petrol Piyasası Yasası) yapılıp yapılmadığı'na bakılacak. Bu yönde girişimi olan ve bu girişimi saptanan tüzel kişilere ve ortaklarına yeni lisans verilmeyecek. Bu kişiler sektörün dışında kalacak” dedi.

Kaynaklar, daha önce yalnızca kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen tüzel ve gerçek kişilere bu yönde bir yaptırım uygulandığını, lisans verilmediğini söyledi. Böylece, bu yatırımın kapsamı genişletilmiş olacak.

25 BAYİ KOŞULU

Mevzuata göre bir akaryakıt dağıtım şirketinin en az 50 bayiinin bulunması ve yıllık satış miktarının da 60 bin ton olması gerekiyor. Bu konuda da bir karar alındı.

Kaynaklar, “Dağıtım şirketlerinin kurumsallaşmasını teşvik etmek, sektöre yatırım yapmalarını sağlamak üzere de bir madde düzenlendiği ifade ediliyor. Buna göre, herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin depolama lisansı varsa 50 yerine 25 bayiinin bulunması yeterli olacak” dedi.

Kaynaklar, EPDK’nın söz konusu düzenlemelerini içeren kararının birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini söyledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akkuyu'da dördüncü ünitenin temeli 2022 başında atılacak
ENERJİDördüncü ünite için ilk kazma 2022'de
Brent petrolün varili 64,67 dolar
ENERJİBrent petrol 65 dolara yaklaştı
OPEC petrol kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıracak
ENERJİOPEC ülkeleri anlaştı
OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı
ENERJİGünlük petrol üretimini artırma kararı
Kuzey Akım 2'nin yüzde 95'i tamamlandı
ENERJİYüzde 95'i tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı
ENERJİGövde yüksekliği 275 metreye ulaştı
Brent petrolün varili 63,20 dolar
ENERJİBrent petrolde düşüş sürdü
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
ENERJİDoğal gaza yüzde 1 zam
Benzin zammı ÖTV'den karşılandı
ENERJİBenzinde ÖTV düzenlemesi