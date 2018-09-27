Akbank sendikasyon
Para
Haberler > Ekonomi > Para > Akbank'tan 1 milyar dolarlık sendikasyon

1 milyar dolarlık kaynak sağladı

Akbank’tan, piyasalarda bir süredir beklenen sendikasyon kredilerinin yenilenmesinde önemli bir adım geldi. 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağlayan Akbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, “Yabancı bankalarca gösterilen büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye’ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir” dedi.  

27.09.2018 - 13:55 | Güncelleme:

Akbank, uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi aldı. 285 milyon ABD Doları ve 591 milyon Euro'dan oluşan sendikasyona 11 ülkeden 23 banka katıldı.

Bankanın  bugün gerçekleştirdiği sendikasyon kredisiyle ilgili açıklamaya yapan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, “Türkiye ekonomisine destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam eden bankamız, bugün uluslararası piyasalardan 980 milyon ABD Doları karşılığı 285 milyon ABD Doları ve 591 milyon Euro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlayarak büyük bir başarıya imza attı" dedi.

Suzan Sabancı Dinçer, sağladıkları sendikasyon kredisiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyonumuza topladığımız talep, hedeflediğimiz tutarı geçti. Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye’ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

‘YEP, TÜRKİYE’YE GÜVENİ GÜÇLENDİRDİ’

 

Geçtiğimiz günlerde açıklanmış olan Yeni Ekonomi Paketi’nin (YEP) uluslararası finans merkezlerinin Türkiye’ye duydukları güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini sağladığına dikkat çeken Suzan Sabancı Dinçer, “YEP’in açıklanmasının hemen ardından gelen sendikasyonumuza yabancı bankaların göstermiş olduğu ilgi; ülkemizle birlikte bankamızın ciddi yönetimi ve mali yapısına duyulan güveni göstermektedir” diye konuştu.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizin bankacılık sektörü kuvvetli ve dirençlidir. Ülke olarak önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz. Dünya finans sektörünün yakından takip ettiği sendikasyonumuzun bankacılık sektörümüz için de öncü bir rol oynayacağına ve diğer bankalarımızın da önünü açacağına inanarak memleketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim.”

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.