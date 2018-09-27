Akbank, uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi aldı. 285 milyon ABD Doları ve 591 milyon Euro'dan oluşan sendikasyona 11 ülkeden 23 banka katıldı.

Bankanın bugün gerçekleştirdiği sendikasyon kredisiyle ilgili açıklamaya yapan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, “Türkiye ekonomisine destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam eden bankamız, bugün uluslararası piyasalardan 980 milyon ABD Doları karşılığı 285 milyon ABD Doları ve 591 milyon Euro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlayarak büyük bir başarıya imza attı" dedi.

Suzan Sabancı Dinçer, sağladıkları sendikasyon kredisiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyonumuza topladığımız talep, hedeflediğimiz tutarı geçti. Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye’ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

‘YEP, TÜRKİYE’YE GÜVENİ GÜÇLENDİRDİ’

Geçtiğimiz günlerde açıklanmış olan Yeni Ekonomi Paketi’nin (YEP) uluslararası finans merkezlerinin Türkiye’ye duydukları güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini sağladığına dikkat çeken Suzan Sabancı Dinçer, “YEP’in açıklanmasının hemen ardından gelen sendikasyonumuza yabancı bankaların göstermiş olduğu ilgi; ülkemizle birlikte bankamızın ciddi yönetimi ve mali yapısına duyulan güveni göstermektedir” diye konuştu.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizin bankacılık sektörü kuvvetli ve dirençlidir. Ülke olarak önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz. Dünya finans sektörünün yakından takip ettiği sendikasyonumuzun bankacılık sektörümüz için de öncü bir rol oynayacağına ve diğer bankalarımızın da önünü açacağına inanarak memleketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim.”

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