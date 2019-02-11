Akça Holding dört koldan koşuyor



İşadamı Osman Akça, 1955 yılında öyle sağlam bir temel attı ki, tırnaklarıyla kurduğu şirket, bugün Türkiye’nin en büyük holdingleri arasına girdi. Vefatının ardından oğlu Rıza Akça tarafından yönetilen Akça Holding, kuru meyve, tekstil, enerji ve araç muayene alanlarında ülkenin zirvesine çıktı.

Akça Holding’in bugününü ve yarınlarını konuşmak için, üçüncü neslin temsilcisi, holdingin yönetim kurulu üyesi Turan Göksan ile buluştuk. Genç Göksan, dedesinin kendilerine bıraktığı mirasla gurur duyuyor ve bayrağı daha ileriye taşıyabilmek için projeler üretiyor.

KURU MEYVENİN EN KÖKLÜSÜ



Kuru meyve ihracatı, Akça Holding’in en önemli lokomotifi. Bu alanda Türkiye’nin de en köklü ihracatçısı olarak dikkat çekiyor. İlk ihracatını 1979 yılında yapan şirket, yurt dışına çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı gönderiyor. Üretiminin yüzde 95’ini dış pazarlara, yüzde 5’ini iç pazara veriyor. Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 10’unu Akça Holding gerçekleştiriyor. 1990’da organik tarımda üretim ve ihracat işine de giren Akça Holding, “Smyrna” ve “Akça” diye iki ürün markası da yarattı.



TEKSTİLDE 41 ÜLKEYE İHRACAT



Menderes Tekstil ise, Akça Holding grup şirketlerinin en büyüklerinden biri. 1958’de Pamuklu Mensucat adıyla kuruldu. Şu anda 500 bin metrekare kapalı alan üzerinde bulunan tam entegre fabrikada, dünya standartlarında üstün teknoloji kullanılarak üretim yapılıyor. 4 bin kişinin çalıştığı tesiste, çarşaf takımları, astar-tela, giyimlik kumaş üretiliyor ve ihraç ediliyor. İlk ihracatını 1991’de gerçekleştiren Menderes Tekstil, halen 41 ülkeye ürünlerinin yüzde 85’ini satıyor.

Menderes Tekstil, 2015 Ege Tekstil ve Hammaddeler İhracatçıları Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Akça Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turan Göksan’a, bu yüksek başarının ardında yatan sırrı sordum. O da sırlarını şöyle sıraladı: Kaliteden taviz vermemek, sürekli yenilenmek, en üstün, en farklı teknolojiyi ve makineleri kullanmak, araştırma ve geliştirmeye önem vermek, uluslararası geçerliliği olan tasarım projeleri yaratmak ve tabii ki çok çalışmak.. Akça Holding bu felsefesini sürdürebilmek için bir Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezi kurdu.Turan Göksan, holdingin enerji alanında da iddialı olduğunu söyledi. 1998 yılında Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin kurulmasıyla, elektrik üretim ve ticareti faaliyetlerine başladıklarını anlattı. 2006 yılı içinde Doğalgaz Kojenerasyon Santrali’ni tamamlayarak ilk yatırımını işletmeye aldıklarını belirtti. Akça Holding’in işletmesinde şu anda Denizli’de jeotermal enerji santralı, İzmir Aliağa’da rüzgar enerjisi santralı, Manisa Alaşehir’de jeotermal enerji santralı bulunuyor. Sırada ise güneş enerjisi santralı var, o da 2020’de faaliyete geçecek.Araç muayene şirketi AKTUR da, Akça Holding’in son yıllardaki önemli şirketlerinden biri. TÜVTÜRK ile 2008 yılında imzalanan Alt İşletim Lisans Sözleşmesi ile uluslararası standartlarda periyodik araç muayene hizmeti faaliyetine başladı. 20 sabit, 1 motosiklet, 4 gezici istasyon ve 2 gezici traktör istasyonda görevli 360 çalışanı ile İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli illerinde hizmet veren AKTUR, yılda 1 milyon muayene ile 500 bin aracın egzoz gazı emisyon ölçümünü gerçekleştiriyor.Akça Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turan Göksan, ülkenin geleceğinden de umutlu. Genç yönetici yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini ve Türkiye’ye güvendiklerini söylüyor. Ben de kendilerine başarılarını sürdürmelerini ve yeni yatırımlarla daha pek çok kişiye iş imkanı yaratmalarını diliyorum.