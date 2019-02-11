Akça Holding dört koldan koşuyor

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İşadamı Osman Akça, 1955 yılında öyle sağlam bir temel attı ki, tırnaklarıyla kurduğu şirket, bugün Türkiye’nin en büyük holdingleri arasına girdi. Vefatının ardından oğlu Rıza Akça tarafından yönetilen Akça Holding, kuru meyve, tekstil, enerji ve araç muayene alanlarında ülkenin zirvesine çıktı.
Akça Holding’in bugününü ve yarınlarını konuşmak için, üçüncü neslin temsilcisi, holdingin yönetim kurulu üyesi Turan Göksan ile buluştuk. Genç Göksan, dedesinin kendilerine bıraktığı mirasla gurur duyuyor ve bayrağı daha ileriye taşıyabilmek için projeler üretiyor.
KURU MEYVENİN EN KÖKLÜSÜ
Kuru meyve ihracatı, Akça Holding’in en önemli lokomotifi. Bu alanda Türkiye’nin de en köklü ihracatçısı olarak dikkat çekiyor. İlk ihracatını 1979 yılında yapan şirket, yurt dışına çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı gönderiyor. Üretiminin yüzde 95’ini dış pazarlara, yüzde 5’ini iç pazara veriyor. Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 10’unu Akça Holding gerçekleştiriyor. 1990’da organik tarımda üretim ve ihracat işine de giren Akça Holding, “Smyrna” ve “Akça” diye iki ürün markası da yarattı.
TEKSTİLDE 41 ÜLKEYE İHRACAT
Menderes Tekstil ise, Akça Holding grup şirketlerinin en büyüklerinden biri. 1958’de Pamuklu Mensucat adıyla kuruldu. Şu anda 500 bin metrekare kapalı alan üzerinde bulunan tam entegre fabrikada, dünya standartlarında üstün teknoloji kullanılarak üretim yapılıyor. 4 bin kişinin çalıştığı tesiste, çarşaf takımları, astar-tela, giyimlik kumaş üretiliyor ve ihraç ediliyor. İlk ihracatını 1991’de gerçekleştiren Menderes Tekstil, halen 41 ülkeye ürünlerinin yüzde 85’ini satıyor.
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