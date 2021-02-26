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Akrep 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 12. son bölüm

Akrep dizisi 12. son bölüm Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Perşembe akşamları yayınlanıyor. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden diziseverler soruyor: Akrep 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 12. son bölüm...

Akrep 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 12. son bölüm

Akrep dizisinin 12. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Aras’ın cinayeti Ferda’nın işlediği yönündeki ifadesinin ardından Merve’nin annesinin dolabında bulduğu parayı polise teslim etmesi üzerine, oklar yeniden Ferda’ya çevrilir. Polisin araştırması neticesinde Ferda tutuklanır ve cezaevine gönderilir. Akrep 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 12. son bölüm...

AKREP 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AKREP 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızının ölümünün intikamını alan Perihan Emgen, bununla yetinmeyip Merve’yi de yanına alarak Ferda’ya son darbeyi vurur. Ayşem, Ferda’nın avukatı olmayı kabul ederken; Merve onun annesine yardım etmesine tepkiyle yaklaşır.

İpek ve Şahin’in evlilik haberi konağa bomba gibi düşer. Şahin, İpek’le evlenebilmek için tüm ailesini karşısına almayı göze alır. Duru ise aldığı bir haber sonucunda tüm hayatını etkileyecek büyük bir karar vermek zorunda kalır.

Hapishanede sıkıntılı günler geçiren Aras, İpek’in evlilik kararına çok şaşırsa da Şahin’e verdiği söze de saygı duyar. Aras’a olan öfkesi bir türlü dinmeyen Duru ise Aras’ı ziyareti sırasında söyledikleriyle Aras’a büyük bir şok yaşatır.

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